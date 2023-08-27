Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский Су-30 сопроводил разведывательный беспилотник США над Черным морем

Минобороны РФ: российский Су-30 сопроводил БПЛА Reaper ВС США над Черным морем

close
100%
Shutterstock

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили американский беспилотник MQ-9A Reaper ВС США над Черным морем и истребитель ВС РФ Су-30 не допустил нарушение им госграницы России. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — сказано в сообщении.

До этого командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер назвал «случайностью» мартовский инцидент с падением в Черное море многоцелевого беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper. Соответствующее заявление он сделал на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей. По его словам, после данного инцидента в воздушном пространстве, которое является зоной ответственности командующего ВВС США, Российская Федерация действовала безопасно и профессионально.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях