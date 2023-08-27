Российский Су-30 сопроводил разведывательный беспилотник США над Черным морем

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили американский беспилотник MQ-9A Reaper ВС США над Черным морем и истребитель ВС РФ Су-30 не допустил нарушение им госграницы России. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — сказано в сообщении.

До этого командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер назвал «случайностью» мартовский инцидент с падением в Черное море многоцелевого беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper. Соответствующее заявление он сделал на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей. По его словам, после данного инцидента в воздушном пространстве, которое является зоной ответственности командующего ВВС США, Российская Федерация действовала безопасно и профессионально.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.