Российские военные рассказали о работе ПВО в зоне спецоперации

Российским средствам противовоздушной обороны удалось за сутки сбить два украинских штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8 в зоне специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами ПВО сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области», — пояснил Конашенков.

По словам представителя Минобороны России, за сутки перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Также в МО уточнили, что вертолет Ми-8 ВСУ смогла сбить истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе населенного пункта Заливное в регионе.

До этого МО РФ уточняло, что ВСУ потеряли до 110 солдат на Запорожском направлении.

Также российские военные заняли три опорных пункта на Купянском направлении.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.