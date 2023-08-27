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Минобороны РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ

Минобороны: силы РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны России заявило, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов бригады ВС Украины в Днепропетровской области. Об этом говорится в сводке ведомства.

«В районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ», — сказано в сообщении.

До этого офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что штурмовые подразделения группировки войск во время наступательных действий смогли овладеть двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

МО РФ также сообщило, что Вооруженные силы РФ уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Брянскую и Курскую области. В ночь на 27 августа украинские военные пытались нанести удары по российским объектам. По имеющимся данным, в ходе операции Вооруженные силы Украины использовали дроны самолетного типа.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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