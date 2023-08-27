Российские военные рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские военные смогли отразить две атаки бойцов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Потери противника на Донецком направлении составили до 240 украинских военнослужащих...» — уточнили в Минобороны России.

Также украинская сторона потеряла три боевые бронированные машины, пять пикапов и боевую машину РСЗО «Град».

Еще, согласно информации военного ведомства РФ, бойцы ВСУ потеряли на указанном направлении артиллерийскую систему М777 американского производства, а также две гаубицы Д-30.

До этого российские военные рассказали о ситуации в зоне СВО на Купянском направлении.

Помимо того, МО России подчеркивало, что группировка «Днепр» уничтожила три лодки с диверсантами.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.