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МО РФ: до 200 бойцов ВСУ были уничтожены за сутки на Запорожском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли на Запорожском направлении до 200 человек за сутки

До 200 украинских военнослужащих были уничтожены за минувшие сутки на Запорожском направлении, сообщает пресс-службы Минобороны РФ.

Кроме того, по данным министерства, российские войска уничтожили три боевые бронемашины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 американского производства и другую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В министерстве отметили, что подразделения российской группировки войск успешно отразили пять атак штурмовых групп 116-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ у населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области.

Накануне Минобороны сообщило, что на этом же направлении российские подразделения отразили три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино. ВСУ потеряли за сутки до 115 военных.

До этого потери противника составили до 110 солдат на Запорожском направлении, рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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