Российские войска нанесли удар по аэродрому в Киевской области

Минобороны России сообщило, что в ночь на воскресенье Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области.

Согласно сообщению ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — указали в Минобороны РФ.

До этого МО РФ сообщало, что Вооруженные силы России уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Брянскую и Курскую области. Уточнялось, что в ночь на 27 августа украинские военные пытались нанести удары по российским объектам. По имеющимся данным, в ходе операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

24 августа оборонное ведомство сообщало, что российские войска нанесли удар по центру принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночное время. Уточнялось, что российские войска использовали высокоточное оружие большой дальности морского и наземного базирования.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.