Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, несмотря на советы западных союзников Киева, продолжает настаивать на усилении обороны близ Купянского района. Об этом сообщает The New York Times.

Пока Вооруженные силы Украины медленно пытались наступать на юге и востоке, российским бойцам удалось продвинуться близ Купянска на северо-востоке Украины, утверждают в газете.

В связи с этим командование ВСУ захотело перебросить военных для защиты этой части обширной линии фронта. При этом фактически поддержка украинской стороны в тот период требовалась на других направлениях, отметили в СМИ.

«Подразделения противника продолжают наносить урон артиллерией, минометами и авиацией», — утверждал Сырский.

До этого в США предрекли отступление ВСУ за Днепр.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.