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Мэр Горловки рассказал о повреждениях в результате обстрела ВСУ

Мэр Горловки Приходько: в результате обстрела ВСУ повреждена заправка

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Телеграм-канал «Приходько РИК»

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины повреждена заправка в Калининском районе Горловки в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Иван Приходько.

Украинские боевики нанесли удар по жилому массиву «Солнечный» (Калининский район Горловки). Прямым попаданием вражеского снаряда повреждена заправка «Джаз» по улице Пересыпкина», — сказано в сообщении.

26 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Куйбышевского района города пострадали две мирные жительницы.

До этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска за пять часов выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Горловке, а также 40 снарядов калибра 155 мм по Донецку.

20 августа Приходько говорил, что при обстреле Калининского района пострадала инфраструктура химического концерна «Стирол».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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