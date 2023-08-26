Мэр Горловки рассказал о повреждениях в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины повреждена заправка в Калининском районе Горловки в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Иван Приходько.

Украинские боевики нанесли удар по жилому массиву «Солнечный» (Калининский район Горловки). Прямым попаданием вражеского снаряда повреждена заправка «Джаз» по улице Пересыпкина», — сказано в сообщении.

26 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Куйбышевского района города пострадали две мирные жительницы.

До этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска за пять часов выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Горловке, а также 40 снарядов калибра 155 мм по Донецку.

20 августа Приходько говорил, что при обстреле Калининского района пострадала инфраструктура химического концерна «Стирол».

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