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Обломки сбитого ночью беспилотника нашли в Подмосковье

Обломки сбитого ночью в Истре беспилотника направлены на экспертизу

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Глава Истринского округа Татьяна Витушева заявила, что несколько обломков сбитого в ночь на 26 августа беспилотника найдены и направлены на экспертизу, передает «Интерфакс».

По ее словам, найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона.

Витушева отметила, что объект был самолетного типа с максимальным радиусом действия в 800 км и скоростью порядка 120 км в час. Такой дрон способен нести взрывоопасные элементы.

Ранее российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника.

По данным ведомства, попытка атаки была предпринята 25 августа около 12:00 часов мск. ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.

Об уничтожении беспилотника на территории региона также сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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