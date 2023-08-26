Обломки сбитого ночью беспилотника нашли в Подмосковье

Глава Истринского округа Татьяна Витушева заявила, что несколько обломков сбитого в ночь на 26 августа беспилотника найдены и направлены на экспертизу, передает «Интерфакс».

По ее словам, найдены элементы двигателя, проводки и самого каркаса дрона.

Витушева отметила, что объект был самолетного типа с максимальным радиусом действия в 800 км и скоростью порядка 120 км в час. Такой дрон способен нести взрывоопасные элементы.

Ранее российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника.

По данным ведомства, попытка атаки была предпринята 25 августа около 12:00 часов мск. ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.

Об уничтожении беспилотника на территории региона также сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.