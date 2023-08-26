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ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

Богомаз: ВСУ обстреляли село Кирилловка, нарушено энергоснабжение

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские войска обстреляли село Кирилловка в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение», — сказано в сообщении.

Богомаз также добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

24 августа губернатор Брянской области заявлял, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка. Он уточнял, что в результате украинской атаки пострадавших не было.

Министерство обороны РФ утром в этот же день сообщало, что российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над Калужской и Брянской областями.

До этого стало известно, что храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских оказался поврежден в результате обстрела села Зерново Суземского района Брянской области ВСУ. Осколки протаранили остекление здания и частично фасад.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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