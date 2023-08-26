В России провели испытания лазерной пушки по ликвидации БПЛА

В России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки по ликвидации беспилотников, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, боевой лазер инфракрасного спектра поражает дроны, прожигая аэродинамические поверхности аппаратов или сжигая их корпус вместе с бортовым оборудованием.

Источник отметил, что лазерная пушка показала свою эффективность во время испытаний.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло в ходе заседания Совета Безопасности заявила, что встревожена обстрелами российской приграничной территории и атаками беспилотников по российским городам.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО был сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в «Москва-Сити». Вскоре он, сославшись на сведения Минобороны России, пояснил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.