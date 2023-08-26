Украинские истребители МиГ-29 столкнулись в небе над Житомирской областью. Об этом сообщило украинское издание «Апостроф».

Отмечается, что инцидент произошел 25 августа, в одном из самолетов находился летчик ВС Вооруженных сил Украины с позывным «Джус». При этом сообщается, что истребители столкнулись во время тренировочного полета.

Ранее истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) смогла сбить во время воздушных боевых действий самолет МиГ-29 украинских военных. По уточнению представителя военного ведомства РФ, истребитель Вооруженных сил Украины был сбит в районе населенного пункта Новое Запорожье, находящегося в Запорожской области.

При этом командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил, что самолеты украинской армии попадают в зону поражения сразу после того, как взлетают с аэродрома. По его словам, на один самолет ВСУ идет от пяти до девяти самолетов разных типов Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее стало известно, что группировка «Восток» российской армии за двое суток уничтожила до 50 единиц бронетехники.