Северный флот провел учения в Баренцевом море

Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота провела учения в Баренцевом море недалеко от архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота, передает «Интерфакс».

Отмечается, что учения направлены на пресечение несанкционированного прохода иностранных кораблей и судов по российским акваториям.

Как сообщили в пресс-службе флота, в ходе маневров экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отработал эпизод по недопущению прохода условного судна-нарушителя, роль которого взял на себя спасательный буксир «Алтай».

Согласно сценарию маневров, «иностранное судно» направилось к российской границе, при этом не отвечало на запросы и требования военных.

В рамках учения российские военные также отработали действия досмотровых групп, которые были доставлены с борта «Вице-адмирала Кулакова» на условное «судно-нарушитель».

Накануне также сообщалось, что в Туапсе Краснодарского края пройдут морские учения со стрельбой в акватории порта.

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