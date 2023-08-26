Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Северный флот провел учения в Баренцевом море

В Баренцевом море прошли учения по пресечению прохода иностранных кораблей

close
100%
Юлий Ахромеев/РИА «Новости»

Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота провела учения в Баренцевом море недалеко от архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота, передает «Интерфакс».

Отмечается, что учения направлены на пресечение несанкционированного прохода иностранных кораблей и судов по российским акваториям.

Как сообщили в пресс-службе флота, в ходе маневров экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отработал эпизод по недопущению прохода условного судна-нарушителя, роль которого взял на себя спасательный буксир «Алтай».

Согласно сценарию маневров, «иностранное судно» направилось к российской границе, при этом не отвечало на запросы и требования военных.

В рамках учения российские военные также отработали действия досмотровых групп, которые были доставлены с борта «Вице-адмирала Кулакова» на условное «судно-нарушитель».

Накануне также сообщалось, что в Туапсе Краснодарского края пройдут морские учения со стрельбой в акватории порта.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях