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США с тремя союзниками провели учения у побережья Манилы

Австралия, США, Филиппины и Япония провели военные учения у побережья Манилы

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РИА «Новости»

Военнослужащие Австралии, США, Филиппин и Японии 24 августа провели военные учения с участием боевых кораблей в Южно-Китайском море у побережья Манилы. Об этом сообщает Kyodo.

Япония задействовала в маневрах эсминцы Izumo и Samidare, США — корабль USS Mobile, Австралия — десантно-вертолетоносный корабль-док Canberra, фрегат Anzac, а также самолет-истребитель F-35A, Филиппины — десантный корабль Davao Del Sur.

По данным издания, эсминцы Izumo и Samidare останутся в порту Манилы до 31 августа.

Проводимые учения направлены на усиление сотрудничества между военными Австралии, США, Филиппин и Японии. Также Kyodo отмечает, что маневры были организованы в связи с растущей активностью Китая в регионе.

Также сообщалось, что 21 августа Южная Корея и США начали совместные военные учения Ulchi Freedom Shield. Комбинированные учения будут продолжаться до 31 августа. В рамках мероприятия будут проводиться полевые и командно-штабные учения, основанные на компьютерных симуляциях, а также тренировки по гражданской обороне.

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