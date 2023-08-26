Минобороны Тайваня заметило самолеты ВВС Китая и корабли НОАК у острова

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 32 летательных аппаратов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова в социальной сети X (экс-Twitter).

Уточняется, что 20 воздушных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) острова к юго-западу, к юго-востоку или к северо-востоку от него. По данным Минобороны Тайваня, среди них беспилотники TB-001, BZK-005 и CH-4, истребители SU-30 и J-10, истребители-бомбардировщики JH-7, противолодочный самолет Y-8, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, а также самолет радиоэлектронной борьбы Y-9.

В ответ армия Тайваня задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями, передает оборонное ведомство острова.

25 августа Минобороны Тайваня сообщало, что вооруженные силы острова обнаружили в Тайваньском проливе 22 военных самолета КНР. Уточнялось, что 13 из них пересекли срединную линию, то есть вошли в зону реагирования Тайваня, или даже зашли в зону действия ПВО.

20 августа МО Тайваня за сутки засекло 45 самолетов ВВС Китая у острова.

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