В США раскрыли причину атаки украинских дронов на Россию

Вооруженные силы Украины совершают атаки беспилотными летательными аппаратами по территории России с намерением показать войскам и простым украинцам, что они способны нанести ответный удар. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

В США рассчитывают, что украинское контрнаступление продолжится. Издание со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова указывает, что Киев напрямую не взял на себя ответственность за атаки по российской территории, хотя и заявил, что удары по Москве будут продолжаться.

В этой же статье утверждается, что Киев не применял американскую технику при атаках на Россию.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 26 августа силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над столицей. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.