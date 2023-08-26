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Китай и Пакистан проведут учения на северо-западе КНР

МО КНР: ВВС Китая и Пакистана проведут совместные учения на северо-западе страны

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Global Look Press

Военно-воздушные силы (ВВС) Китая и Пакистана проведут совместные учения «Героический орел — 10» на северо-западе КНР. Об этом китайское оборонное ведомство сообщило в социальной сети WeChat, передает ТАСС.

Согласно заявлению Минобороны Китая, маневры пройдут в районе городов Цзюцюань (провинция Ганьсу) и Иньчуань (административный центр Нинся-Хуэйского автономного района). Ожидается, что учения состоятся с конца августа до середины сентября и помогут углубить практическое сотрудничество между армиями двух стран, а также повысят уровень тренировок в режиме реального боя.

До этого официальный представитель Восточной зоны боевого командования армии Китая Ши И заявил, что ВВС и ВМС провели комплексные учения возле острова Тайвань. Он отмечал, что данные маневры должны стать «серьезным предупреждением сепаратистским силам», поддерживающим независимость Тайваня.

17 августа стало известно, что совместные военные учения Белоруссии и Китая запланированы на 2024 год.

24 августа Минобороны Белоруссии сообщало, что совместные оперативно-стратегические учения стран ОДКБ «Боевое братство-2023» пройдут в Белоруссии с 1 по 6 сентября.

Ранее на Тайване заявили о 13 китайских самолетах в зоне реагирования.

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