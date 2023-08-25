Генерал ВСУ заявил о напряженной ситуации на Восточном направлении

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский заявил, что ситуация на Восточном направлении остается напряженной для украинской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.
Генерал побывал на Купянском и Лиманском направлениях.
Как утверждает Сырский, после месяца жестких боев и понесенных «значительных» потерь на этих двух направлениях Вооруженные силы России «осуществляют перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ вновь сформированные бригады и дивизии».
«Главная цель этих мероприятий — повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий», — указал он.
Сырский также сообщил, что вместе с командирами он принял решения о мерах по усилению обороны и отражению атак Вооруженных сил России.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Харьков и Купянск из-за того, что Вооруженные силы страны не могут держать оборону.
До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что потери ВСУ на Купянском направлении сравнимы с потерями при битве за Артемовск.
Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.