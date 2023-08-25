Генерал ВСУ заявил о напряженной ситуации на Восточном направлении

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский заявил, что ситуация на Восточном направлении остается напряженной для украинской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

Генерал побывал на Купянском и Лиманском направлениях.

Как утверждает Сырский, после месяца жестких боев и понесенных «значительных» потерь на этих двух направлениях Вооруженные силы России «осуществляют перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ вновь сформированные бригады и дивизии».

«Главная цель этих мероприятий — повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий», — указал он.

Сырский также сообщил, что вместе с командирами он принял решения о мерах по усилению обороны и отражению атак Вооруженных сил России.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Харьков и Купянск из-за того, что Вооруженные силы страны не могут держать оборону.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что потери ВСУ на Купянском направлении сравнимы с потерями при битве за Артемовск.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.