На границе Молдавии с Украиной приостановлена работа трех КПП

На молдавско-украинской границе временно закрыты три контрольно-пропускных пункта (КПП) из-за рисков удара с воздуха. Об этом сообщили в Telegram-канале Погранполиции Молдавии.

«В целях безопасности с 17:10 ПТФ Унгури-Броница, ПТФ Отаци-Могилеев Подольск и ПТФ Вылчинец-Могилеев Подольск (ферро) приостановили свой график работы», — говорится в сообщении ведомства.

На границе между Украиной и Молдавией действуют 35 КПП, еще 21 КПП функционирует на границе с непризнанным Приднестровьем, однако работа этих пунктов приостановлена с февраля 2022 года.

До этого на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу дважды за день.

Сигналы тревоги были слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской и других областях.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.