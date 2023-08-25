В Харьковской области усилили мероприятия по мобилизации

Власти Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы областной военной администрации Романа Семенуху.

«Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий», — пояснил Семенуха.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинское военное командование собирается мобилизовать больше людей. Он также подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» усомнился в способности Украины провести дополнительную мобилизацию в полном объеме.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.