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В Харьковской области усилили мероприятия по мобилизации

Власти Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Власти Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы областной военной администрации Романа Семенуху.

«Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий», — пояснил Семенуха.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинское военное командование собирается мобилизовать больше людей. Он также подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россияусомнился в способности Украины провести дополнительную мобилизацию в полном объеме.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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