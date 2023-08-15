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За сутки территория ДНР была обстреляна 41 раз

СЦКК: за сутки украинские войска 41 раз обстреляли территорию ДНР

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Reuters

За истекшие сутки украинские вооруженные формирования 41 раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Под огнем противника оказались районы семи населенных пунктов ДНР. Всего по территории республики была выпущена 121 единица различных боеприпасов, включая дальнобойную ракету и артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью.

В результате обстрелов в Донецке и Юрьевке ранения получили семь мирных жителей, в том числе семилетний ребенок.

Были повреждены пять жилых домов в Донецке и Старомихайловке. Кроме того, повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Донецке трижды сработала система противовоздушной обороны. Хлопки были слышны в разных районах регионального центра Донецкой народной республики.

До того российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили почти 30 украинских беспилотников в населенных пунктах Луганской и Донецкой народных республик. По данным Минобороны, 28 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины были сбиты в районах населенных пунктов Сватово и Лисичанск ЛНР, а также Донецк, Соледар и Волноваха ДНР.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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