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Министр финансов ФРГ с пониманием отнесся к требованию Украины о поставке ракет Taurus

Bild: глава Минфина ФРГ Линднер считает возможной передачу Киеву ракет Taurus

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Global Look Press

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что с пониманием относится к украинским требованиям о поставках авиационных крылатых ракет Taurus и считает реалистичной их передачу Украине в ближайшее время, сообщает газета Bild.

Министр отметил, что он понимает требования украинской стороны о скорейшей поставке ракет Taurus, но призвал Киев учесть, что для их передачи требуется сделать необходимые процедурные шаги.

Линднер также подчеркнул, что передача ракет может состояться только после консультаций ФРГ со своими союзниками по НАТО. Кроме того, поставки ракет никоим образом не должны сказаться на обороноспособности самой Германии.

Отвечая на вопрос журналистов, возможна ли поставка ракет во время проведения украинского контрнаступления, Линднер выразил уверенность в том, что это вполне может быть осуществимо.

Ранее сообщалось, что депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Йоханнес Арльт счел неприемлемым использование Украиной ракет Taurus для нанесения ударов по России.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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