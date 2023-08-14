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В Краснодарском крае разбился учебный военный самолет

В Краснодарском крае при заходе на посадку разбился учебный военный самолет Л-39

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Георгий Зимарев/РИА Новости

В Краснодарском крае разбился учебный военный самолет Л-39. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны России.

Как заявили в ведомстве, в понедельник, 14 августа, учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка, выполняя учебно-тренировочный полет, потерпел крушение во время захода на посадку. По информации Минобороны, воздушное судно упало в черте аэродрома.

«Разрушений и пострадавших на земле нет. По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны также указали, что причина произошедшего устанавливается.

На прошлой неделе сообщалось, что российский военный самолет Су-30 разбился во время учебно-тренировочного полета в Калининградской области.

Ранее сообщалось, что в Иркутске военный самолет упал на жилой дом.

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