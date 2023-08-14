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В США назвали крайний срок для прорыва ВСУ

Экс-лейтенант армии США Нагл: ВСУ должны совершить прорыв до начала ноября

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны совершить прорыв до начала ноября, поскольку затем осенняя распутица не позволит им это сделать. Об этом заявил бывший лейтенант-коммандер армии США Джон Нагл, сообщает издание Intelligencer.

По его словам, если украинская армия не сможет добиться прорыва к данному сроку, то его не удастся добиться позже.

Как отмечается в публикации издания, ВСУ испытывают трудности в ходе контрнаступления, в том числе из-за ограничений во времени. Кроме того, ситуация осложняется приближающимся сезоном осенней грязи, пишет Intelligencer.

Ранее экс-агент ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины начали отступать под Харьковом из-за наступления российских войск.

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что контрнаступление ВСУ идет по плану.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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