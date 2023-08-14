Почти три четверти ветеранов Украины уверены, что государство о них забудет

Примерно три четверти украинских ветеранов напуганы, что государство забудет о них после завершения военных действий. Такие данные публикует украинское издание УНИАН со ссылкой на соцопрос компании Gradus Research.

«Почти три четверти (72%) украинских ветеранов опасаются, что государство забудет о них», — уточнили в публикации.

Более половины (55% респондентов) ветеранов испытывают страх, что, вернувшись с передовой, не смогут найти работу. 49% опрошенных уверены, что не сумеют приспособиться к мирной жизни.

Более трети (35% солдат) допустили, что полученные ранения могут стать причиной негативного отношения к ним окружающих.

В конце июля на Украине спрогнозировали появление четырех млн ветеранов после конфликта. Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. По данным Klymenko Time, это в четыре раза больше, чем число военных в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в настоящее время.

По информации аналитического центра «Украинский институт будущего» (УИБ), население Украины с начала 2022 года сократилось до 29 млн человек.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.