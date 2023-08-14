Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Почти три четверти ветеранов Украины уверены, что государство о них забудет

Gradus Research: 72% украинских ветеранов опасаются, что государство их забудет

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Примерно три четверти украинских ветеранов напуганы, что государство забудет о них после завершения военных действий. Такие данные публикует украинское издание УНИАН со ссылкой на соцопрос компании Gradus Research.

«Почти три четверти (72%) украинских ветеранов опасаются, что государство забудет о них», — уточнили в публикации.

Более половины (55% респондентов) ветеранов испытывают страх, что, вернувшись с передовой, не смогут найти работу. 49% опрошенных уверены, что не сумеют приспособиться к мирной жизни.

Более трети (35% солдат) допустили, что полученные ранения могут стать причиной негативного отношения к ним окружающих.

В конце июля на Украине спрогнозировали появление четырех млн ветеранов после конфликта. Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. По данным Klymenko Time, это в четыре раза больше, чем число военных в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в настоящее время.

По информации аналитического центра «Украинский институт будущего» (УИБ), население Украины с начала 2022 года сократилось до 29 млн человек.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях