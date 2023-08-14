В США рассказали о реакции России, если Польша попробует вторгнуться на Украину

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью заявил журналисту Стивену Гарднеру, что если Польша решит вторгнуться на Западную Украину, то Россия на это отреагирует.

Он считает, что расширение военных действий может зависеть только от Запада.

«Если Польша решится на вторжение на Украину, ее западную часть, то Россия может поменять свои военные цели», — сказал эксперт.

В качестве главной задачи Москвы Джонсон назвал ослабление Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, ослабление украинской армии позволит ВС РФ форсировать Днепр и взять под контроль Одессу.

13 августа издание Dziennik Polityczny сообщало, что польских солдат могут направить на Украину для участия в военных действиях. Авторы публикации напомнили, что в условиях повышенной секретности Польша, Литва и Украина создают так называемый интернациональный корпус, бойцы которого могут быть привлечены для участия в международных операциях.

Ранее президент России Владимир Путин назвал цель Польши по Украине.