Rheinmetall подтвердил поставку Украине новой партии дронов Luna NG

Германский оборонный концерн Rheinmetall подтвердил, что до конца 2023 года поставит Украине беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Беспилотный летательный аппарат нового поколения для ближней разведки (Luna NG) теперь будет использоваться на Украине», — уточнили в компании.

В концерне уточнили, что Luna NG имеет несколько тысяч часов налета и хорошо зарекомендовала себя у иностранных заказчиков.

Беспилотная авиационная система включает в себя наземную станцию управления с несколькими БПЛА. А также — пусковую катапульту, дополнительную страховочную сетку для посадки и оборудование для быстрого ремонта. Конструкция Luna NG обеспечивает продолжительность полета более 12 часов. Дрон может вести разведку на расстоянии нескольких сотен километров.

13 августа газета Bild am Sonntag анонсировала передачу Германией Украине разведывательных беспилотников LUNA NG.

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