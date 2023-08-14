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Военные ВС РФ получат бронемашины «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс»

РИА Новости: Минобороны РФ заказало партию «Тигров-М» в варианте «Безумный Макс»

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Министерство обороны России заказало партию бронеавтомобилей «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс» с усиленной защитой для охраны колонн, передает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Эта бронемашина впервые представлена на международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Новая модификация «Тигра» была оснащена дополнительной защитой в виде навесных бронелистов, получив повышенную защиту. Этот бронеавтомобиль имеет необычный вид, схожий с техникой одноименного постапокалиптического боевика.

«Среди разработчиков машина получила рабочее название «Безумный Макс». Военное ведомство уже приобрело несколько единиц новой техники», — заявил источник.

Как сообщается, «Тигр-М» предназначен для охраны колонн военной техники на марше, прикрытия районов развертывания войск и ведения разведки. Данная версия бронемашины способна эффективно поражать пехоту и легкую бронетехнику, небольшие дроны. На вооружении «Безумного Макса» стоит пулемет 12,7 мм «Корд» или 7,62 мм ПКТМ, а также система постановки завес «Туча». Масса бронеавтомобиля — 7,8 тонны, экипаж — девять человек.

Форум «Армия-2023» проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковном городе Кубинка. Организатором мероприятия выступает Минобороны РФ.

До этого первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал, что 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Мальва» модернизируют, чтобы увеличить дальность стрельбы для противоборства гаубицам НАТО.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.

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