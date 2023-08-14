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В Германии высказались против нанесения ударов по России ракетами Taurus

Депутат бундестага Арльт предостерег ВСУ от ударов по России ракетами Taurus

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Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Йоханнес Арльт счел неприемлемым использование Украиной ракет Taurus для нанесения ударов по России. Об этом пишет издание Zeit.

По словам депутата, технические характеристики снарядов позволяют использовать их для атаки по российским объектам, но Вооруженным силам Украины (ВСУ) лучше отказаться от подобной идеи.

«Я определенно хочу свести к минимуму риск того, что мы нанесем там (в России — прим. ред.) очень серьезный ущерб с поставкой такого оружия», — отметил политик.

13 августа премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер высказался против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Накануне в Германии увидели в сомнениях канцлера ФРГ Олафа Шольца по ракетам Taurus вред Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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