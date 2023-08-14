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Стала известна дата испытаний атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»

«Севмаш»: испытания атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» пройдут в мае 2024

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Олег Ласточкин/РИА «Новости»

Глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море в мае 2024 года, передает ТАСС.

Заявление было сделано главой организации на полях Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2023».

До этого сообщалось, что крейсеры «Адмирал Кузнецов» и «Адмирал Нахимов» вернутся в состав ВМФ в 2024 году.

В июне Мурманский гарнизонный военный суд установил, что пожар на единственном в ВМФ России авианосце «Адмирал Кузнецов» в 2019 году при ремонте в доке судоремонтного завода «Звездочка» произошел из-за сварочных работ.

В прошлом месяце стало известно, что новый малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон» вошел в состав Военно-морского флота России.

Как рассказали в Министерстве обороны России, для судостроительного завода «Циклон» стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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