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Названы сроки возвращения авианосца «Адмирал Кузнецов» в состав ВМФ

Крейсеры «Адмирал Кузнецов» и «Адмирал Нахимов» вернутся в состав ВМФ в 2024 году

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Павел Львов/РИА Новости

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будут переданы Военно-морскому флоту России после ремонта и усовершенствования в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС во время Международного военно-технического форума «Армия-2023» заместитель главы Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев.

«Сроки остаются прежними — 2024 год», — сказал он.

Других подробностей Королев не привел.

В июне Мурманский гарнизонный военный суд установил, что пожар на единственном в ВМФ России авианосце «Адмирал Кузнецов» в 2019 году при ремонте в доке судоремонтного завода «Звездочка» произошел из-за сварочных работ.

В прошлом месяце стало известно, что новый малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон» вошел в состав Военно-морского флота России.

Как рассказали в Министерстве обороны России, для судостроительного завода «Циклон» стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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