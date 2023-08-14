В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли удар по штурмовым группам украинской армии на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС заявил руководитель пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в районе Торского участка Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки, а также штурмовой и армейской авиацией нанесено поражение по штурмовым группам 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ», — сказал он.

Савчук отметил, что в результате удара Российская армия ликвидировала больше 60 военных Вооруженных сил Украины, также были уничтожены боевая машина пехоты, бронемашина, два пикапа и 120-мм миномет.

Накануне Министерство обороны России заявляло, что Вооруженные силы РФ успешно отразили атаку украинской армии на Краснолиманском направлении. Уточнялось, что в ходе боев ВСУ потеряли 45 бойцов, а также три бронемашины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

До этого Савчук говорил, что группировка войск «Центр» поразила украинские штурмовые группы на Краснолиманском направлении. По его словам, бомбардировке со стороны авиации подверглись два командно-наблюдательных пункта, полевой склад боеприпасов и комплекс радиоэлектронной борьбы ВСУ.

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