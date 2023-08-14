Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на одном из направлений

Российские военные из группировки «Центр» отразили две атаки военнослужащих ВС Украины на Сватовском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

«На Сватовском направлении огнем артиллерии группировки войск «Центр» отражены две попытки атаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 10 человек, уничтожена бронированная машина», — сказал Савчук, отметив, что российские силы также сбили украинский дрон рядом с населенным пунктом Площанка.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что российские Вооруженные силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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