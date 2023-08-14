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Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны России сообщило об отражении двух атак ВСУ на Сватовском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные из группировки «Центр» отразили две атаки военнослужащих ВС Украины на Сватовском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

«На Сватовском направлении огнем артиллерии группировки войск «Центр» отражены две попытки атаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 10 человек, уничтожена бронированная машина», — сказал Савчук, отметив, что российские силы также сбили украинский дрон рядом с населенным пунктом Площанка.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что российские Вооруженные силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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