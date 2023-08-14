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Маск согласился с мнением британского аналитика по украинскому контрнаступлению

Маск согласился с мнением аналитика Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск в своей соцсети Х (бывший Twitter) согласился с мнением аналитика из Великобритании Александра Меркуриса относительно провала украинского контрнаступления и роли Соединенных Штатов в конфликте на Украине.

Бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс в той же социальной сети выложил видео с речью британского эксперта.

По словам Меркуриса, США игнорировали опасения российской стороны в вопросе европейской безопасности и саботировали переговоры РФ и Украины в 2022 году.

«И теперь, после провала контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого требуют продолжения бойни», — отметил аналитик, добавив, что американские власти на каждом «перепутье» выбирали «путь конфронтации и конфликта, а не компромисса и мира».

Маск, в свою очередь, отреагировал на пост, оставив под ним комментарий «Точно».

В июле миллиардер Илон Маск призвал власти США опубликовать информацию о расходовании помощи, которую Вашингтон выделяет Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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