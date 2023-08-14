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МВД РФ объявило в розыск замглавкома ВСУ

МВД России объявило в розыск трех генералов ВСУ, в том числе замглавкома Мойсюка

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Министерство обороны Украины

Российское МВД объявило в розыск трех генералов вооруженных сил Украины, среди которых заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу министерства.

«Мойсюк Евгений Георгиевич. Украинец. Разыскивается по статье УК», — отмечается в базе, где также значатся имена украинских генерал-майоров Игоря Палагнюка и Андрея Ковальчука.

До этого МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка по уголовной статье.

3 июля Следственный комитет РФ объявил в розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка за финансирование терроризма — ему вменяется перечисление украинской армии более 500 млн рублей. Черняк является главой наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits (владелец бренда «Хортица»), который производит алкогольные напитки.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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