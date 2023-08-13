Стало известно, каких специалистов не хватает в британской армии

Армия Великобритании испытывает затруднения с привлечением в свои ряды экспертов в области кибербезопасности по причине высокой конкуренции с частными компаниями. Об этом заявил The Daily Telegraph топ-менеджер компании Capita, которая подбирает кадры для британских сухопутных войск, Ричард Холройд

«Вы зовете людей стать киберспециалистами в вооруженных силах, но затем приходят (американская оборонная компания. — «Газета.Ru») Raytheon или (телекоммуникационная компания. — «Газета.Ru») BT. В этих сферах получается конкуренция», — сказал эксперт, уточнив, что его компания в 2023 году выполнит цели по рекрутированию в британскую армию только на 80%.

При этом, как отметили в британском Минобороны, ВС страны «остаются крайне привлекательным работодателем» и ведомство намерено в ближайшие годы закрыть все дефицитные позиции.

До этого руководитель Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенному Королевству нужно сосредоточиться на оснащении армии боевой техникой, а не увеличивать численность войск, в противном случае солдатам придется вооружаться вилами.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.