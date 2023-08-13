Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны Украины рассказали о ситуации с минами на территории страны

Guardian: ВСУ отчаялись из-за числа мин перед российскими укреплениями

close
100%
Министерство обороны РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в текущий момент Украина является самой заминированной страной в мире. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian.

По его словам, в данный момент на Украине сотни километров минных полей, на которых расположены миллионы взрывных устройств, а на отдельных участках линии фронта может находиться до пяти мин на квадратный метр.

Украинский сапер Александр Слюсарь подчеркнул, что на бумаге в его бригаде находится 30 саперов, но на самом деле их 13, а активных из них на данный момент — пять человек.

Издание подчеркивает, что Министерство обороны Украины уклоняется от точного упоминания количества саперов в рядах Вооруженных сил Украины, ведь они являются «целью №1 для российской артиллерии».

Главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что с начала Российско-украинского конфликта хирурги медучреждения вылечили 21 тыс. солдат, а мины были основными виновниками их травм.

До этого стало известно, что украинская армия при контрнаступлении столкнулась с «неимоверной» плотностью минных полей.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях