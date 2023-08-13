В Минобороны Украины рассказали о ситуации с минами на территории страны

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в текущий момент Украина является самой заминированной страной в мире. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian.

По его словам, в данный момент на Украине сотни километров минных полей, на которых расположены миллионы взрывных устройств, а на отдельных участках линии фронта может находиться до пяти мин на квадратный метр.

Украинский сапер Александр Слюсарь подчеркнул, что на бумаге в его бригаде находится 30 саперов, но на самом деле их 13, а активных из них на данный момент — пять человек.

Издание подчеркивает, что Министерство обороны Украины уклоняется от точного упоминания количества саперов в рядах Вооруженных сил Украины, ведь они являются «целью №1 для российской артиллерии».

Главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что с начала Российско-украинского конфликта хирурги медучреждения вылечили 21 тыс. солдат, а мины были основными виновниками их травм.

До этого стало известно, что украинская армия при контрнаступлении столкнулась с «неимоверной» плотностью минных полей.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.