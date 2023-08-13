Боевики ИГ* напали на казарму армии Нигера

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) совершили нападение на казарму армии Нигера. Об этом сообщает Al-Arabiya.

По данным источников телеканала, казарма расположена приблизительно в 100 км от столицы Нигера Ниамея. Отмечается, что нападение совершили боевики филиала террористической группировки в Африке.

До этого лидеры мятежа в Нигере заявили о готовности к тому, чтобы решать ситуацию с осудившими их действия и планирующими военную интервенцию государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) дипломатическим путем.

12 августа сообщалось, что Экономическое сообщество стран Западной Африки может провести интервенцию для восстановления власти президента Мохамеда Базума и свержения мятежников в Нигере без одобрения Совета Безопасности ООН.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.