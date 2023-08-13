Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские войска пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного

ВС РФ не позволили ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного

Российские артиллеристы из группировки войск «Восток» уничтожили понтонную переправу, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались навести через реку Мокрые Ялы в районе Урожайного. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы», — сказал он.

По его словам, артиллерийским огнем понтоны уничтожены. Также артиллерийским огнем ВС РФ уничтожен опорный пункт в районе Макаровки и наблюдательный пункт боевиков севернее Приютного.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские части отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении и нанесли комплексное поражение по скоплению живой силы и техники. Отмечается, что на Запорожском направлении российские бойцы при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ юго-западнее села Успеновка.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях