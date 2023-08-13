Российские войска пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного

Российские артиллеристы из группировки войск «Восток» уничтожили понтонную переправу, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались навести через реку Мокрые Ялы в районе Урожайного. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы», — сказал он.

По его словам, артиллерийским огнем понтоны уничтожены. Также артиллерийским огнем ВС РФ уничтожен опорный пункт в районе Макаровки и наблюдательный пункт боевиков севернее Приютного.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские части отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении и нанесли комплексное поражение по скоплению живой силы и техники. Отмечается, что на Запорожском направлении российские бойцы при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ юго-западнее села Успеновка.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.