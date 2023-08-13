На Украине пожаловались на нехватку саперов в ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают нехватку обученных саперов, что влияет на наступательные возможности. Об этом он сказал изданию The Guardian.

«У нас есть опытные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины», — сказал Резников.

Он также отметил, что на данный момент нужно ускорить подготовку саперов.

Ранее действующий немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг заявил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери из-за российских мин, это рушит принципы военного дела, которым следует НАТО. По его словам, саперов часто обстреливают, многие из них были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель контрнаступления.

Согласно данным Госдепартамента США, заминированная площадь на Украине равна примерно половине территории всей Германии. Фрейдинг добавил, что процесс разминирования не только сделал продвижение украинских военнослужащих крайне кровавым и почти невозможным, но и обрушил военный принцип действий НАТО — натолкнуться на мины, увернуться, обойти.

Однако при огромном масштабе минных заграждений, которые были установлены за девять месяцев, следовать этому принципу невозможно, сказал генерал.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.