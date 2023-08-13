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Мятежники в Нигере попросили усиленной поддержки у Гвинеи

RTG: мятежники в Нигере попросили усиленной поддержки у Гвинеи

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Thierry Gouegnon/Reuters

Пришедшие к власти в результате переворота в Нигере мятежники во время визита в Конакри попросили власти Гвинеи об усиленной поддержке страны. Об этом сообщает телерадиовещательная компания RTG.

В публикации отмечается, что президент переходного периода Гвинеи Мамади Тумбу принял мятежников. По словам главы делегации, генерала Муссы Салау Барму, Нигер выражает свою благодарность и просит оказать усиленную поддержку со стороны Гвинеи для дальнейшего противостояния будущим вызовам.

Подчеркивается, что Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку мятежников в Нигере, а ее власти заявили, что ждут от участников госпереворота гарантий стабильности и согласия в стране.

До этого сообщалось, что Европейский союз готовит индивидуальные санкции против Нигера для поддержки усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по восстановлению демократии в стране. Об этом сообщается в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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