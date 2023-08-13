Комплекс ПВО «Тор» испытывают на колесном шасси

Зенитный ракетный комплекс «Тор» испытывают на колесном шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Мытищинского машиностроительного завода (входит в «Калашников»).

С новым шасси зенитный ракетный комплекс может пойти в войска в 2024-2025 годах.

«Инициативная разработка — проект пересадить «Тор» на колесный ход. Шасси проходит испытание», — сказал собеседник агентства.

Представитель ММЗ отметил, что основные преимущества нового шасси заключаются в ресурсе, поскольку у гусеничного шасси оно меньше. Кроме того, такая колесная база стоит дешевле.

10 августа первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023» в интервью сообщал, что новейшая российская колесная 152-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мальва» начнет поступать в российскую армию в ближайшие месяцы.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.