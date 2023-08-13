ЗРС С-300В4 оснастили бронированными шасси

Мытищинский машиностроительный завод разработал бронированное шасси для зенитной ракетный системы С-300В4, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя завода.

По его словам, старый образец шасси С-300В4 имел открытую спереди кабину. В новом шасси введена бортовая информационно-управляющая система и повышена эргономика.

Ранее концерн «Калашников» впервые показал на «Армии-2023» автомат АК-19 нового образца.

Автомат был разработан на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Это индивидуальное стрелковое оружие, использующее патрон натовского калибра 5,56 мм.

Модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью стрельбы.

До этого гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин заявил, что боевая экипировка российского солдата нового поколения получит систему управления огнем. Об этом он сообщил журналистам.

В систему будут интегрированы различные типы оружия и оптические приборы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.