Минобороны заявило об отражении шести атак ВСУ на Купянском направлении

Министерство обороны РФ сообщило, что за последние сутки ВС РФ отразили шесть атак и контратак ВСУ на Купянском направлении.

«Подразделения «Западной» группировки войск, используя результаты ударов армейской авиации и огня артиллерии, успешно отразили шесть безрезультатных атак и контратак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — сообщило МО РФ.

По данным министерства, контратаки были отражены в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР, а также под Синьковкой и Маньковкой в Харьковской области. Сообщается, что потери ВСУ составили до 60 бойцов, четыре бронемобиля, два авто и одна РЛС.

До этого Минобороны сообщило, что штурмовики РФ захватили два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении. Позднее власти Украины начали эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения ВС РФ.

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