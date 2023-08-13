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Минобороны заявило об отражении шести атак ВСУ на Купянском направлении

МО РФ заявило об успешном отражении шести атак ВСУ в ЛНР и под Харьковом

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Сергей Аверин/РИА Новости

Министерство обороны РФ сообщило, что за последние сутки ВС РФ отразили шесть атак и контратак ВСУ на Купянском направлении.

«Подразделения «Западной» группировки войск, используя результаты ударов армейской авиации и огня артиллерии, успешно отразили шесть безрезультатных атак и контратак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — сообщило МО РФ.

По данным министерства, контратаки были отражены в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР, а также под Синьковкой и Маньковкой в Харьковской области. Сообщается, что потери ВСУ составили до 60 бойцов, четыре бронемобиля, два авто и одна РЛС.

До этого Минобороны сообщило, что штурмовики РФ захватили два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении. Позднее власти Украины начали эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения ВС РФ.

24 февраля 2022 года Россия начала военную на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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