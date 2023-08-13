Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС России открыли предупредительный огонь, чтобы остановить иностранный сухогруз в Черном море

Минобороны: российский корабль остановил для досмотра шедший на Украину сухогруз

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Экипаж корабля «Василий Быков» ВМФ РФ принудительно остановил в Черном море сухогруз «Сукра Окан». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Судно следовало под флагом Палау в украинский порт Измаил.

«13 августа около 6:40 мск в юго-западной части Черного моря патрульном кораблем Черноморского флота «Василий Быков» <…> обнаружен сухогруз «Сукра Окан»», — рассказали в ведомстве.

Патрульный корабль потребовал остановиться для досмотра, но капитан плавсредства не отреагировал. Тогда российский боевой корабль был вынужден открыть предупредительный огонь, затем с его борта взлетел вертолет Ка-29.

Когда сухогруз остановился, досмотровая группа высадилась на его палубу. После завершения ее работы «Сукра Окан» продолжило движение своим курсом.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил аргентинскому изданию La Nacion заявил, что Россия может остаться без кораблей, если продолжит «блокировать» зерновой коридор в Черном море.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях