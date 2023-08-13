ВС России открыли предупредительный огонь, чтобы остановить иностранный сухогруз в Черном море

Экипаж корабля «Василий Быков» ВМФ РФ принудительно остановил в Черном море сухогруз «Сукра Окан». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Судно следовало под флагом Палау в украинский порт Измаил.

«13 августа около 6:40 мск в юго-западной части Черного моря патрульном кораблем Черноморского флота «Василий Быков» <…> обнаружен сухогруз «Сукра Окан»», — рассказали в ведомстве.

Патрульный корабль потребовал остановиться для досмотра, но капитан плавсредства не отреагировал. Тогда российский боевой корабль был вынужден открыть предупредительный огонь, затем с его борта взлетел вертолет Ка-29.

Когда сухогруз остановился, досмотровая группа высадилась на его палубу. После завершения ее работы «Сукра Окан» продолжило движение своим курсом.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил аргентинскому изданию La Nacion заявил, что Россия может остаться без кораблей, если продолжит «блокировать» зерновой коридор в Черном море.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.