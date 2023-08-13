Министр обороны ЮАР примет участие в Московской конференции по безопасности

Министр обороны и по делам ветеранов Южно-Африканской Республики Танди Модисе планирует принять участие в Московской конференции по международной безопасности в видеоформате. Об этом сообщил ТАСС военный атташе ЮАР в России Вуисиле Сибака.

«Министр обороны не присутствует физически в Москве, но примет участие в видеоформате», — указал собеседник агентства.

3 августа посол Ирана в Российской Федерации Казем Джалали заявил, что заместитель начальника генштаба Ирана планирует в августе посетить Россию, чтобы принять участие в Московской конференции по безопасности. Посол отметил, что в данный момент график находится в стадии планирования, возможные встречи сейчас прорабатываются.

2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин может выступить на Московской конференции по международной безопасности под эгидой Министерства обороны РФ по видеосвязи.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».