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На Украине обвинили НАТО в неудачном контрнаступлении ВСУ

УНИАН: на Украине обвинили инструкторов НАТО в провале контрнаступления ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Военное руководство НАТО виновно в неудачном летнем контрнаступлении украинской армии. Такое мнение опубликовало украинское издание УНИАН.

В публикации контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) называется провалом, после которого украинские штабы начали действовать «по-своему, игнорируя западных советников», которые, по мнению издания, «мало понимают, что тут происходит».

«Те пытаются оправдываться. Дескать, это не натовские доктрины и советники оказались бесполезны против Российской Федерации, это ВСУ не умеют в общевойсковой бой», — указывается в статье.

Издание подчеркивает, что проблема заключается в том, что в доктринах Североатлантического альянса учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, но российская армия имеет гораздо более сильную авиацию. УНИАН считает, что Соединенные Штаты не передают ВСУ истребители F-16, так как ВС РФ с легкостью их собьют и это покажут неэффективность западных доктрин и тщетность гигантских инвестиций в военное дело.

До этого обозреватель Guancha Дау Ланьцзян, рассуждая о контрнаступлении ВСУ, заявил, что план США по ослаблению России через вооруженный конфликт на Украине полностью провалился.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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Контрнаступление Украины
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