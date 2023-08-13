Военное руководство НАТО виновно в неудачном летнем контрнаступлении украинской армии. Такое мнение опубликовало украинское издание УНИАН.

В публикации контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) называется провалом, после которого украинские штабы начали действовать «по-своему, игнорируя западных советников», которые, по мнению издания, «мало понимают, что тут происходит».

«Те пытаются оправдываться. Дескать, это не натовские доктрины и советники оказались бесполезны против Российской Федерации, это ВСУ не умеют в общевойсковой бой», — указывается в статье.

Издание подчеркивает, что проблема заключается в том, что в доктринах Североатлантического альянса учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, но российская армия имеет гораздо более сильную авиацию. УНИАН считает, что Соединенные Штаты не передают ВСУ истребители F-16, так как ВС РФ с легкостью их собьют и это покажут неэффективность западных доктрин и тщетность гигантских инвестиций в военное дело.

До этого обозреватель Guancha Дау Ланьцзян, рассуждая о контрнаступлении ВСУ, заявил, что план США по ослаблению России через вооруженный конфликт на Украине полностью провалился.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.