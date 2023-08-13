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Глава Снигиревского района заявил о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Глава Снигиревки Барбашов: ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 48 тыс. человек

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава занятого украинскими войсками Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в ходе контрнаступления и срочно пополняют ряды за счет мужского населения Херсона и Николаева, передает ТАСС.

Как он указал, по данным, которые поступили со стороны Украины, в частных разговорах называется цифра потерь в ходе украинского контрнаступления — 48 тысяч человек.

«Это на всем фронте общие потери ВСУ. Вероятность выжить на фронте хотя бы три дня оценивается как минимальная», — сказал чиновник.

По его словам, «по информации из военных кругов Украины», в стране наблюдается «очень сильная деморализация» в связи с такими потерями. Скорее всего, будут продолжаться облавы, чтобы пополнить ряды ВСУ, полагает глава Снигиревского района.

«В Николаеве прошла жесткая облава у военкоматов, по нашим сведениям, за несколько недель они набрали личного состава на три батальона — это порядка 1,2 тыс. человек», — продолжил Барбашов.

По его информации, несколько недель назад они были отправлены либо на какое-то обучение, либо на фронт.

Как рассказал чиновник, сейчас «такая же очень мощная» облава проходит в Херсоне. По его словам, в город нагнали полицейских, которые «хватают людей на улицах и пытаются закрыть прорехи в личном составе».

Кроме того, Барбашов сообщил, что украинские войска перебрасывают в район Херсона.

«По нашим сведениям, на западной Украине идет массовое перемещение военной техники на восток по железнодорожным путям и накопление войск в районе Херсона. То есть идут перемещения в сторону Днепра», — добавил он.

До этого командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что больше 30% техники, которую западные страны поставили Вооруженным силам Украины, уничтожено.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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