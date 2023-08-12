В Минобороны сообщили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США за минувшие сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Вадим Кулить, передает РИА Новости.

Он уточнил, что нарушения были связаны с несогласованными с Россией полетами беспилотников.

Кулить добавил, что в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, за сутки зарегистрировано 18 нарушений четырьмя парами F-35, двумя парами самолетов «Тайфун», двумя парами истребителей «Рафаль» и двумя беспилотниками MQ-1C.

Накануне он заявлял, что два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил России в Сирии подверглись воздействию систем наведения. Кроме того, Кулить отмечал, что российские самолеты также подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35.

8 августа заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что беспилотный летательный аппарат MQ-9 проамериканской коалиции в Сирии опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в провинции Ракка.

До этого Кутиль говорил, что беспилотники коалиции США сближались с российскими Су-35 около Ракки и над Средиземным морем. По его словам, сближение составило менее 150 метров по дальности.

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