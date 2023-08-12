Бывший полковник США заявил о массовом бегстве иностранных военных из ВСУ

Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что иностранцы массово бегут из рядов ВСУ. Заявление было сделано им в его YouTube-канале.

«Иностранные наемники <..> сейчас в большинстве своем уже уехали. <..> Наверное, остались только польские», — заявил он.

По словам Макгрегора, вследствие неэффективной работы украинских управленцев ВСУ терпят большие потери на поле боя. Он отметил, что эвакуация тяжелораненых солдат нередко не проводится, что вынуждает командиров ВСУ сдаваться, чтобы сохранить жизни соратников. При этом, по его словам, в ВС РФ к пленным относятся хорошо, что осознают украинские бойцы. Макгрегор заявил, что из-за отсутствия какой-либо реальной цели и большого количества жертв бойцы ВСУ все чаще разочаровываются в необходимости продолжать сражаться подобно тому, как это происходило в период Первой мировой войны.

До этого сообщалось, что посольство Великобритании следит за делом против пяти иностранцев, воевавших за стороне ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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